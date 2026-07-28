الدولار يواصل التراجع بالبنوك .. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية اليوم

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك، مع تسجيل العملة الأمريكية مستويات أقل من 51 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك، بينما جاء أعلى سعر للبيع عند 50.77 جنيه في البنك العقاري المصري العربي.

ويأتي استمرار تراجع الدولار في البنوك وسط تحركات جديدة في سوق الصرف، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، لتتجه الأنظار إلى أحدث أسعار العملة الأمريكية اليوم، خاصة مع استمرار تراجع سعر الدولار عن مستويات الـ51 جنيهًا في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.46 جنيه للشراء، و50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار نحو 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار نحو 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار نحو 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC

سجل سعر الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في QNB الأهلي

بلغ سعر الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.