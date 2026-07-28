سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 28 يوليو

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مقارنة بمستوياته أمس، حيث انخفض في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو 60 قرشًا للشراء والبيع، كما تراجع في بنك قناة السويس بنحو 70 قرشًا، وسط تراجع في أسعار الصرف بباقي البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.79 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي إلى 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك HSBC إلى 50.66 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.