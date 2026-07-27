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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيتكوين تتجاوز 65 ألف دولار بدعم انحسار التوترات في الشرق الأوسط

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

ارتفعت العملة الرقمية "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 65 ألف دولار، مدعومة بانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.5% لتسجل 65,405.40 دولار، متعافية من التقلبات التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي، مع عودة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بعدما أنهت الأسبوع الماضي دون تغير يُذكر وسط تداولات متذبذبة.

وبشأن العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4.1% لتسجل 1,959.92 دولار، فيما صعدت عملة "إكس آر بي" بنسبة 1% إلى 1.109 دولار.

وارتفعت "سولانا" بنسبة 2%، بينما استقرت "كاردانو" قرب مستوياتها السابقة، في حين تراجعت عملة "دوجكوين" بنسبة 0.8%.

وجاءت مكاسب "بيتكوين" عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف العمليات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما خفف المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، ودفع أسعار النفط إلى التراجع بأكثر من 5%؛ مما عزز الآمال بانحسار الضغوط التضخمية العالمية.

كما أسهم انخفاض أسعار النفط في تراجع الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي زاد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ومن بينها العملات المشفرة، بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز الأسواق على تصريحات رئيس المجلس كيفن وارش، بحثًا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وتوقيت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الأصول عالية المخاطر، ومنها العملات المشفرة، إذ تزيد من جاذبية الاستثمارات التقليدية ذات العائد الثابت وتشدد الأوضاع المالية.

وفي الأسواق المالية، انعكس تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة على أداء الأصول المختلفة، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما واصلت أسعار الذهب والعملات المشفرة تسجيل مكاسب.

ويترقب المستثمرون أيضا إعلان نتائج أعمال عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينها مايكروسوفت وميتا وآبل وأمازون، مع متابعة توقعاتها بشأن الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة نتائجها على دعم استمرار موجة الصعود في أسواق الأصول عالية المخاطر، في ظل تنامي ارتباط أداء بيتكوين بأسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

العملة الرقمية بيتكوين دولار

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