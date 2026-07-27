قبل ظهور النتيجة.. خطوات مهمة لدعم طلاب الثانوية العامة نفسيا

وجهت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبير التربوي، رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مؤكدة أن فترة انتظار النتيجة تُعد من أكثر المراحل حساسية خلال العام الدراسي، لكنها لا تستدعي القلق المفرط أو الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أهمية التعامل مع المرحلة بهدوء، ووضع بدائل وخطط مستقبلية تتناسب مع قدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن القلق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة أمر طبيعي، باعتباره حصاد سنوات طويلة من الدراسة، إلا أن المبالغة في الضغط النفسي والحديث المستمر عن الامتحانات أو مقارنة الطلاب بغيرهم قد ينعكس سلبًا على حالتهم النفسية، داعية الأسر إلى احتواء أبنائها وعدم ربط محبتهم بالمجموع الذي سيحصلون عليه.

وأكدت أهمية إعداد أكثر من سيناريو للتنسيق الجامعي، وعدم التمسك بكلية أو تخصص واحد، مع ضرورة مراعاة ميول الطالب وقدراته، إلى جانب دراسة احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة والاستعانة بأهل الخبرة لاتخاذ القرار المناسب.

وشددت على ضرورة عدم تجاهل التسجيل في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها، مؤكدة أن عدم أداء الاختبار أو الرسوب فيه يحرم الطالب من الالتحاق بهذه الكليات، وهو ما يستوجب الاستعداد لها مبكرًا.