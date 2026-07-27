موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق المرحة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن التنسيق يتم الإعلان عن موعد انطلاقه عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، كما يتم الإعلان عن الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

وكانت قد شددت وزارة التعليم العالي، على ضرورة انتظار إعلان فتح باب تقليل الاغتراب رسميًا بعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان نتائجها، مؤكدة أن جميع الإجراءات والمواعيد سيتم الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة.

تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 2026

وفي إطار الاستعداد لأعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، تُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تأجيل الحجز إلى الأيام الأخيرة.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات متاح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للجدول الزمني المُعلن، مشيرًا إلى أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة واختيار موعد أداء الاختبار في الوقت المناسب، بما يضمن سهولة الإجراءات وعدم التعرض لضغط الأيام الأخيرة.