تنسيق الجامعات 2026 .. فتح باب التقديم المبكر للالتحاق ببرامج ألسن عين شمس

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم المبكر للالتحاق ببرامج الليسانس في الترجمة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2026–2027، لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية.

ويأتي فتح باب التقديم المبكر بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لحجز أماكنهم باختبارات القبول قبل اكتمال الأعداد المقررة بكل برنامج، إلى جانب إجراء اختبارات القبول مبكرًا.

البرامج المتاحة:



برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية



برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية



برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية

للاطلاع على شروط الالتحاق:

https://alsun.asu.edu.eg/ar/page/41

للتسجيل (باستخدام جهاز كمبيوتر):

https://ums.asu.edu.eg/ApplicationRegister

لمتابعة مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية:

facebook.com/AlsunASU.CreditHours

للاستفسارات:

[email protected]