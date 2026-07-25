ليبيا .. ضبط 109 مهاجرين غير شرعيين وترحيل 53 مصريا من أجدابيا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع أجدابيا بلبيا ترحيل 53 مهاجرا من الجنسية المصرية .

وفي وقت سابق ؛ أعلنت إدارة العمليات الأمنية التابعة لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذ حملاتها الأمنية اليومية في مختلف مناطق مدينة بنغازي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشارت في بيان لها ؛ إلى أن الحملة استهدفت الحملة عددًا من المواقع داخل المدينة، وأسفرت عن ضبط 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، تبين مخالفتهم لقوانين وإجراءات الدخول والإقامة المعمول بها في الدولة.

وأكدت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى مركز إيواء بنغازي الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لاتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة، مشددًا على استمرار الحملات الأمنية بشكل يومي لدعم سيادة القانون وحماية الأمن الوطني.