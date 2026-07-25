رسميًا.. سكالوني مستمر في قيادة منتخب الأرجنتين

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين استمرار المدير الفني ليونيل سكالوني في منصبه، ليواصل قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق على مدار السنوات الماضية.

وجاء إعلان الاستمرار من خلال مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للمنتخب، حمل رسالة ملهمة تؤكد استمرار المشروع الرياضي بقيادة سكالوني، الذي أصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأرجنتينية بعدما قاد المنتخب إلى العديد من الإنجازات التاريخية.

تضمن الفيديو رسالة مؤثرة وجهها الحساب الرسمي لجماهير المنتخب، جاء فيها:

“الأرجنتين تكتب التاريخ… وماذا لو قلت لك إن هناك فصولًا أخرى لم تُكتب بعد؟ هذا القميص يعوّل عليك. وإن كنا قد حققنا كل هذا، فتخيل ما يمكننا مواصلة تحقيقه معًا.”

واختُتم المقطع بصورة للمدير الفني ليونيل سكالوني، في إشارة واضحة إلى تجديد الثقة فيه واستمراره على رأس الجهاز الفني، وسط دعم كبير من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

ويأتي قرار الإبقاء على سكالوني في ظل القناعة الكاملة بما قدمه مع المنتخب، حيث نجح في بناء فريق قوي يجمع بين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، وحقق نتائج مميزة أعادت الأرجنتين إلى منصات التتويج العالمية.

كما نجح المدرب في ترسيخ شخصية تنافسية للمنتخب، ليصبح أحد أبرز المنتخبات على الساحة الدولية، وهو ما دفع الاتحاد الأرجنتيني إلى مواصلة العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني.

ويمثل استمرار سكالوني رسالة واضحة بأن الاتحاد الأرجنتيني يراهن على استكمال المشروع الناجح، وعدم الاكتفاء بما تحقق في السنوات الماضية، مع السعي لإضافة المزيد من الإنجازات والبطولات.

ويترقب عشاق المنتخب الأرجنتيني المرحلة المقبلة بتفاؤل كبير، خاصة بعد الرسالة التي حملها إعلان الاستمرار، والتي أكدت أن رحلة كتابة التاريخ لم تنتهِ بعد، وأن هناك أهدافًا جديدة يسعى المنتخب لتحقيقها بقيادة سكالوني، في ظل طموحات كبيرة لمواصلة حصد الألقاب وترسيخ مكانة الأرجنتين بين كبار منتخبات العالم



