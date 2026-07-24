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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريديس يكشف : ميسي كان يخطط لاعتزال اللعب الدولي بعد نهائي كأس العالم 2026

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

كشف لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، عن كواليس جديدة بشأن مستقبل قائد منتخب «التانجو» ليونيل ميسي، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني كان يخطط لإنهاء مسيرته الدولية عقب نهائي كأس العالم 2026.

وخسر منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية، في لقاء أثار العديد من التكهنات حول مستقبل ميسي مع المنتخب الوطني وإمكانية اعتزاله اللعب الدولي.

وقال باريديس، في تصريحات صحفية: «أعتقد أن ميسي كان قد اتخذ قرارًا بأن تكون مباراة إسبانيا هي الأخيرة له بقميص منتخب الأرجنتين».

وأضاف: «أتمنى ألا يكون هذا هو القرار النهائي، وأتمنى أن يواصل اللعب معنا، فوجوده يمثل إضافة كبيرة للمنتخب».

وأكد لاعب وسط الأرجنتين أن القرار النهائي يظل بيد ميسي وحده، مشيرًا إلى أن جميع لاعبي المنتخب سيواصلون دعمه مهما كان قراره بشأن مستقبله.

وأوضح: «ما يجعله سعيدًا سيجعلنا سعداء أيضًا، ونأمل جميعًا أن يستمر».

واختتم باريديس تصريحاته بالتعبير عن حزنه من إمكانية رحيل ميسي عن صفوف المنتخب، قائلًا: «طوال منافسات كأس العالم كنا نتمنى ألا تكون تلك البطولة هي الأخيرة له مع المنتخب، ولم نكن نرغب في أن يأتي ذلك اليوم».

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين، بعدما خاض 207 مباريات دولية سجل خلالها 125 هدفًا، وصنع 68 تمريرة حاسمة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ميسي باريديس الأرجنتين

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