ليفربول يعلن رحيل مدافعه الشاب إلى الدوري الفنلندي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، رحيل مدافعه الشاب أمارا نالو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2026.

وأوضح النادي أن نالو، البالغ من العمر 19 عامًا، سينضم إلى فريق هلسنكي الفنلندي على سبيل الإعارة، من أجل مواصلة مسيرته الكروية واكتساب المزيد من الخبرات خلال الموسم المقبل.

وقال ليفربول في بيانه: «سيواصل صاحب الـ19 عامًا مسيرته الكروية مع هلسنكي الفنلندي، بعد إتمام إجراءات الإعارة يوم الجمعة».

وكان نالو قد انضم إلى أكاديمية ليفربول قادمًا من وست هام يونايتد في سبتمبر 2023، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول في 3 مباريات.

ويستعد هلسنكي لمواصلة مشواره في الدوري الفنلندي الممتاز، حيث يواجه تورون بالوسورا يوم الأحد المقبل، إلى جانب خوضه منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.