قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص سيارة SUV روسية تضيف الإيرباجز لأول مرة في تاريخها
أزمة جديدة تضرب شركة الكرة في الزمالك .. وجون إدوارد يمهل الإدارة 15 يومًا
محامٍ بالنقض يحذر: إعادة نشر فيديو غير موثق يضعك تحت طائلة القانون
أحمد سمير : الذهب لا يتحرك بالصدفة .. وهذه 4 عوامل تحسم ارتفاعه وانخفاضه | خاص
أسوشيتد برس : إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من منصبه
رئيس وزراء فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات
حظر السباحة في جمصة بعد ارتفاع كبير في الأمواج
نرمين ماهر تقلق جمهورها بعد ظهورها على كرسي متحرك
ميار شريف تصعد إلى نصف نهائى بطولة بيتباندا هامبورج المفتوحة للتنس
بمثل إني أُمّ.. نجلاء بدر: كان نفسي أخلف ويبقى عندي أطفال
تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت وتفجيرات في بلدات جنوبية وقنبلة صوتية على المنصوري
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع كبار مستشاريه إمكانية تكثيف الهجمات على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس مكتب التنسيق يوجه نصيحة حاسمة لطلاب الثانوية العامة بشأن ترتيب الرغبات

تنسيق الثانوية
تنسيق الثانوية
محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن ترتيب الرغبات بشكل صحيح يمثل أحد أهم عوامل نجاح الطالب في الحصول على الكلية التي تناسب مجموعه، داعيًا طلاب الثانوية العامة إلى التعامل مع استمارة التنسيق بدقة وعدم التسرع في تسجيل الرغبات.

وأوضح الجيوشي، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، أن استمارة التنسيق التي تضم 75 رغبة يجب ترتيبها وفق مبدأ "من الأضيق إلى الأوسع" و"من الأقرب للمجموع إلى الأبعد"، بما يضمن للطالب الاستفادة من جميع الفرص المتاحة أمامه.

سوء ترتيب الرغبات

وأشار إلى أن سوء ترتيب الرغبات قد يؤدي إلى ضياع الاختيارات الأولى، لينتهي الأمر بترشيح الطالب إلى كلية لا تعكس طموحاته، رغم وجود فرص أفضل كان يمكن الحصول عليها إذا تم تسجيل الرغبات وفق القواعد المعتمدة.

التحويل وتقليل الاغتراب

وشدد المشرف على مكتب التنسيق على أهمية مراجعة الرغبات قبل اعتمادها، مؤكدًا أن الالتزام بترتيب الكليات وفق الأولوية والموقع الجغرافي يقلل من المشكلات التي يواجهها الطلاب بعد إعلان نتائج التنسيق، وفي مقدمتها طلبات التحويل وتقليل الاغتراب.

واختتم الجيوشي تصريحاته بالتأكيد على أن التخطيط الجيد عند تسجيل الرغبات لا يقل أهمية عن المجموع الذي حققه الطالب، داعيًا الطلاب إلى استغلال جميع الرغبات المتاحة بما يحقق لهم أفضل فرصة للالتحاق بالكلية المناسبة.

التنسيق مكتب التنسيق الثانوية تنسيق الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

بلال صبري - رضا البحراوي - عدوية شعبان

بلال صبري يحسم الجدل بشأن رضا البحراوي وأغنية عدوية شعبان عبد الرحيم

حفل ماجدة الرومي

تفتح أماسي الجنوبي.. صور جديدة من حفل ماجدة الرومي بمهرجان جرش

النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو

بعد رصدها مع حبيبها الجديد.. أفرا ساراتش أوغلو تتهرب من عدسات الباباراتزي في إسطنبول

بالصور

لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد