رئيس مكتب التنسيق يوجه نصيحة حاسمة لطلاب الثانوية العامة بشأن ترتيب الرغبات

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن ترتيب الرغبات بشكل صحيح يمثل أحد أهم عوامل نجاح الطالب في الحصول على الكلية التي تناسب مجموعه، داعيًا طلاب الثانوية العامة إلى التعامل مع استمارة التنسيق بدقة وعدم التسرع في تسجيل الرغبات.

وأوضح الجيوشي، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، أن استمارة التنسيق التي تضم 75 رغبة يجب ترتيبها وفق مبدأ "من الأضيق إلى الأوسع" و"من الأقرب للمجموع إلى الأبعد"، بما يضمن للطالب الاستفادة من جميع الفرص المتاحة أمامه.

سوء ترتيب الرغبات

وأشار إلى أن سوء ترتيب الرغبات قد يؤدي إلى ضياع الاختيارات الأولى، لينتهي الأمر بترشيح الطالب إلى كلية لا تعكس طموحاته، رغم وجود فرص أفضل كان يمكن الحصول عليها إذا تم تسجيل الرغبات وفق القواعد المعتمدة.

التحويل وتقليل الاغتراب

وشدد المشرف على مكتب التنسيق على أهمية مراجعة الرغبات قبل اعتمادها، مؤكدًا أن الالتزام بترتيب الكليات وفق الأولوية والموقع الجغرافي يقلل من المشكلات التي يواجهها الطلاب بعد إعلان نتائج التنسيق، وفي مقدمتها طلبات التحويل وتقليل الاغتراب.

واختتم الجيوشي تصريحاته بالتأكيد على أن التخطيط الجيد عند تسجيل الرغبات لا يقل أهمية عن المجموع الذي حققه الطالب، داعيًا الطلاب إلى استغلال جميع الرغبات المتاحة بما يحقق لهم أفضل فرصة للالتحاق بالكلية المناسبة.