رئيس مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة: احذروا هذا الخطأ قبل تسجيل الرغبات

وجّه الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، مجموعة من الإرشادات المهمة لطلاب الثانوية العامة، داعيًا إلى التعامل مع مرحلة تسجيل الرغبات بحرص ودراسة، خاصة للطلاب الذين تتيح لهم مجاميعهم أكثر من خيار للالتحاق بالكليات.

رؤية واقعية لفرصه في التنسيق

وأوضح الجيوشي، خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc»، أن أول خطوة ينبغي على الطالب القيام بها قبل بدء تسجيل رغباته هي مراجعة نتائج تنسيق العام الماضي، للتعرف على الحدود الدنيا للكليات التي يرغب في الالتحاق بها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمنحه رؤية واقعية لفرصه في التنسيق.

مؤشرات القبول بالكليات

وأشار إلى أن مؤشرات القبول بالكليات لا تختلف بصورة كبيرة من عام إلى آخر، موضحًا أن نسبة التغير غالبًا ما تتراوح بين 1% و2% فقط، وهو ما يساعد الطلاب على ترتيب رغباتهم بشكل منطقي بعيدًا عن التوقعات غير الدقيقة.

قواعد التوزيع الجغرافي

وحذر المشرف على مكتب التنسيق من الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلاب عند ترتيب الرغبات، مؤكدًا أن تجاهل قواعد التوزيع الجغرافي قد يؤدي إلى ترشيح الطالب لكلية تقع في محافظة بعيدة عن محل إقامته.

وأوضح أن نظام التنسيق يعتمد على نطاقات جغرافية محددة تُعرف بالمجموعات (أ، ب، ج)، والتي تمنح الأولوية للكليات الواقعة داخل النطاق الجغرافي الأقرب للطالب، مشددًا على ضرورة الالتزام بترتيب الرغبات وفق هذه القواعد قبل الانتقال إلى الكليات الواقعة في المحافظات الأبعد.

حسن ترتيب الرغبات

وأكد الجيوشي أن حسن ترتيب الرغبات لا يقل أهمية عن المجموع الذي حصل عليه الطالب، لافتًا إلى أن الالتزام بقواعد التنسيق يساهم في حصول الطالب على أفضل فرصة ممكنة، ويجنبه مشكلات الاغتراب أو الالتحاق بكلية بعيدة نتيجة أخطاء في تسجيل الرغبات.