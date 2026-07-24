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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا رافائيل للشباب: النجاح الحقيقي مش مرتبط باسم الكلية

الأنبا رافائيل والإعلامي كيرلس مجدي
الأنبا رافائيل والإعلامي كيرلس مجدي
ميرنا رزق

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، وجه الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، رسالة إلى شباب المرحلة الثانوية، دعاهم خلالها إلى التمسك بالأمل والتعامل بإيجابية مع التحديات، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لا يرتبط باسم الكلية، بل بالاجتهاد والتميز.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر شباب المرحلة الثانوية 2026، الذي أُقيم ببيت مارمرقس بالإسكندرية تحت عنوان «IKIGAI»، والذي يهدف إلى مساعدة الشباب على اكتشاف رسالتهم في الحياة وتحديد أهدافهم، وذلك خلال مداخلة عبر قناة CTV مع الإعلامي كيرلس مجدي.

وأكد الأنبا رافائيل أن أهم ما يحتاجه الشاب هو أن يقبل نفسه وإمكاناته، وألا يتذمر من الظروف التي يمر بها، لأن حياة كل إنسان ليست وليدة الصدفة، بل لها هدف ورسالة ينبغي أن يكتشفهما ويعيشهُما.

وأضاف أن الصعوبات التي يواجهها الإنسان ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لفرص جديدة إذا أحسن التعامل معها، مشيرًا إلى أن الله قادر أن يحول التجارب الصعبة إلى أسباب للنمو والنجاح، وأن يجعل الإنسان نورًا ورسالة محبة لمن حوله.

وأوضح أن عنوان المؤتمر «IKIGAI» يعبر عن أهمية أن يبحث كل إنسان عن هدفه الحقيقي، وأن يختار المجال الذي يحبه ويستطيع أن ينجح فيه، بما يمجد الله ويخدم الآخرين.

عدم فقدان الأمل 

ووجّه الأنبا رافائيل رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة، دعاهم فيها إلى عدم فقدان الأمل مهما كانت النتيجة، مؤكدًا أنه إذا التحق أحدهم بكلية لم يكن يحلم بها، فلا ينبغي أن يستسلم للإحباط، بل يجتهد ويثبت نفسه فيها، لأن التميز يصنعه الإنسان بعمله واجتهاده، وليس باسم الكلية التي يدرس بها.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من شباب المرحلة الثانوية، وتضمن كلمات روحية وورش عمل وفقرات تفاعلية، ركزت على مساعدة الشباب في اكتشاف أهدافهم والاستعداد للتعامل مع التغيرات التي قد تلي إعلان نتيجة الثانوية العامة، مع التأكيد على أن كل طريق يسمح به الله يمكن أن يكون بداية لنجاح وتميز حقيقي.

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