البابا تواضروس يواصل لقاءاته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة.

ويبث الاجتماع مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: أغابي، CTV، ME Sat، ولوجوس، إلى جانب صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC.

ويأتي الاجتماع الأسبوعي ضمن اللقاءات الرعوية والتعليمية المنتظمة التي يلتقي خلالها قداسة البابا بالشعب، مقدمًا تأملات روحية ورسائل رعوية تتناول موضوعات الإيمان والحياة الكنسية، ويجيب في بعض اللقاءات عن تساؤلات الحضور.