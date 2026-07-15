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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي بالعلمين الجديدة

خلال الزيارة
خلال الزيارة
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المركز التكنولوجي بالعلمين الجديدة ورافقه وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوى وعدد من المسؤولين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول خدمات المركز المقدمة للمواطنين منها إصدار رخص البناء والخدمات الحكومية .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع "مارينا 8"؛ وذلك في أثناء جولته بالمشروعات التي ينفذها جهاز القرى السياحية.

وفي مستهل جولة رئيس الوزراء بالمشروع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن "مارينا 8" مشروع يضم الإسكان السياحي وإعادة إحياء للمنطقة الأثرية بإطلالة مباشرة على البحيرة، ويمثل جزءاً من خطة الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي والعمراني في المنطقة؛ بما يجمع بين السكن الراقي، والإطلالة المائية، والمساحات الخضراء، والخدمات الترفيهية، ويقع بين "مارينا "2 و"مارينا "3 في الساحل الشمالي، وقريب جداً من العلمين الجديدة؛ مما يمنحه ميزة سهولة الوصول وربط المشروع بالمناطق السياحية والعمرانية الكبرى في مركز مارينا العلمين السياحي.

واستمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى شرحٍ على اللوحات من المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أشار فيه إلى أن المشروع ينقسم إلى جزأين رئيسيين؛ المنطقة الأولى هي منطقة الإسكان السياحي، وهي مقامة على مساحة 104 أفدنة، وتضم 246 مبنى بإجمالي 927 وحدة سكنية متنوعة (فيلات – شاليهات – عمارات).

وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 91%، مؤكداً جاهزية 564 وحدةً بالمشروع للتسليم للعملاء بنسبة إنجاز بلغت 61% من الإجمالي، لافتاً إلى أن المشروع يشمل حمامات سباحة ومناطق خضراء واسعة، ويتميز بإطلالة مباشرة على البحيرة؛ مما يوفر أجواء هادئة ومميزة للسكن والترفيه.

وفيما يخص الجزء الثاني من المشروع، والذي يشمل إعادة إحياء المنطقة الأثرية، أشار المهندس أحمد مصطفى إلى أنه مقام على مساحة 75 فداناً، ويستهدف المشروع إبراز التراث التاريخي للمنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية متميزة، مؤكداً أن نسبة الإنجاز بهذا المشروع بلغت 65%.

المركز التكنولوجي بالعلمين وزيرة الإسكان رئيس الوزراء

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