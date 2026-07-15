رئيس الوزراء يتفقد مشروع الممشى السياحي الرابط بين مارينا (5) ومارينا (7)

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولته اليوم بمشروعات جهاز القرى السياحية بمارينا،بتفقد ، مشروع الممشى السياحي الرابط بين مارينا (5) ومارينا (7).

وخلال جولته بالمشروع، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع يتضمن تنفيذ ممشى سياحي مُتكامل بطول 2750 متراً، كما يتضمن المشروع أعمال تنسيق موقع متكاملة تشمل زراعات متنوعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة موفرة للطاقة لإبراز المظهر الجمالي للممشى ليلًا ورفع كفاءة الإضاءة.

بدوره، شرح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية مكونات المشروع، حيث أشار إلى أنه يضم مسارات للمُشاة بعرض مناسب باستخدام بلاطات انترلوك عالية الجودة، إلى جانب مسارات مخصصة للدراجات لتحقيق الأمان وتنظيم الحركة، كما يشمل مناطق جلوس واستراحات موزعة على طول الممشى مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات خشبية توفر الظل.

وأضاف أن التصميم يراعي توفير مسارات آمنة ومهيأة لذوي الهمم، مع إمكانية إضافة نقاط جذب وخدمات مثل مناطق انتظار، وأكشاك خدمية، وعدد من المرافق المختلفة، بما يُحقق تجربة ترفيهية متكاملة ويُعزز من القيمة السياحية والحضارية لمنطقة مارينا الساحل الشمالي.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبراج العلمين الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة وتفقد احد نماذج الشقق السكنية بالابراج، كما تفقد المركز التكنولوجي بالعلمين الجديدة .

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول خدمات المركز المقدمة للمواطنين منها إصدار رخص البناء والخدمات الحكومية .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع "مارينا 8"؛ وذلك في أثناء جولته بالمشروعات التي ينفذها جهاز القرى السياحية.

وفي مستهل جولة رئيس الوزراء بالمشروع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن "مارينا 8" مشروع يضم الإسكان السياحي وإعادة إحياء للمنطقة الأثرية بإطلالة مباشرة على البحيرة، ويمثل جزءاً من خطة الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي والعمراني في المنطقة؛ بما يجمع بين السكن الراقي، والإطلالة المائية، والمساحات الخضراء، والخدمات الترفيهية، ويقع بين "مارينا "2 و"مارينا "3 في الساحل الشمالي، وقريب جداً من العلمين الجديدة؛ مما يمنحه ميزة سهولة الوصول وربط المشروع بالمناطق السياحية والعمرانية الكبرى في مركز مارينا العلمين السياحي.