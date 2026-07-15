مايكروسوفت توقف إنتاج اثنين من أشهر حواسبها

أفادت التقارير بأن شركة مايكروسوفت ستتخلى عن خياراتها الاقتصادية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية الرائدة التي تعمل بنظام ويندوز، حيث قامت الشركة بتقليص إنتاج جهازي Surface Go وSurface Laptop Go.

تقليص تشكيلة أجهزة Surface الرائدة

تُواصل مايكروسوفت تقليص تشكيلة أجهزة Surface الرائدة التي تعمل بنظام ويندوز.

ووفقًا لتقرير من موقع Windows Central، نقلاً عن "مصادر مطلعة على خطة مايكروسوفت لتطوير الأجهزة"، فقد توقفت الشركة عن تصنيع جهازي Surface Go 4 وSurface Laptop Go 3 المُصممين للميزانية المحدودة، ولا تُخطط لإصدار أجهزة جديدة بعدهما.

تقليص تشكيلة أجهزة Surface الرائدة

على مدار السنوات القليلة الماضية، أوقفت مايكروسوفت إنتاج العديد من تصميماتها الأكثر تميزًا، بما في ذلك جهاز Surface Laptop Studio القوي، وجهاز Surface Studio المكتبي، وسماعات Surface، وجهاز Surface Book، وهاتف Surface Duo الذكي.

وقد تم تبسيط التشكيلة بالكامل لتقتصر على جهازي Surface Pro وSurface Laptop، مع إطلاق جهاز Surface Laptop Ultra في وقت لاحق من هذا العام مزودًا ببطاقة رسومات Nvidia RTX Spark (يحمل جهاز Microsoft RTX Spark Dev Box أيضًا علامة Surface التجارية، ولكنه غير مُوجه للمستهلكين).

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

ومع ذلك، يتوفر كل من جهازي Surface Pro وSurface Laptop بأحجام أكثر من أي وقت مضى، حيث يأتي جهاز Surface Pro بحجمي 12 و13 بوصة.

يُمكن اعتبار هذا الجهاز ذو الشاشة 12 بوصة، والذي يبدأ سعره من 849 دولارًا أمريكيًا مع معالج Snapdragon X Plus، بديلًا محتملًا لجهاز Surface Go، إلا أنه أغلى بكثير من جهاز Surface Go 4 الذي كان سعره 579 دولارًا أمريكيًا. أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فتتوفر أجهزة بشاشات 13 و13.8 و15 بوصة، أصغرها مزود بنفس المعالج بسعر 949.99 دولارًا أمريكيًا، ويُمكن اعتباره الخيار الأساسي.

من الممكن أن تجد هذه الأجهزة متوفرة لدى بعض المتاجر، ولكن يصعب العثور عليها.

كان الإصدار الأخير من Surface Go 4 جزءًا من سلسلة Surface for Business من مايكروسوفت، ويبدو أنه كان شائعًا بين العملاء التجاريين الذين يحتاجون إلى جهاز للعمل الميداني.