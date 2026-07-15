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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيف يفتح «فريق الأشباح» الباب أمام تجربة جديدة في أدب الجاسوسية؟

رواية
رواية
أحمد عبد القوى

يشهد الوسط الثقافي صدور رواية «فريق الأشباح»، الجزء الأول من سلسلة «أنياب الكوبرا»، للواء خالد محمد اللبان، مساعد وزير الثقافة للشؤون الاقتصادية وتنمية الموارد، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق في عمل ينتمي إلى أدب الجاسوسية والإثارة، ويقدم معالجة روائية تستلهم عالم العمليات الخاصة والصراعات الاستخباراتية الدولية.

وتدور أحداث الرواية حول فارس عز الدين، قائد فريق «الكوبرا»، الذي يضم مجموعة من المقاتلين المصريين ذوي المهارات القتالية المتقدمة، قبل أن تتحول إحدى المهام التي يشارك فيها إلى نقطة انطلاق لصراع دولي معقد، يجد خلاله الفريق نفسه في مواجهة شبكة من المصالح المتشابكة وأجهزة استخبارات متعددة، لتتوالى الأحداث في إطار من المطاردات والعمليات السرية.

ويعتمد العمل على حبكة متصاعدة وإيقاع سريع، مع التركيز على تفاصيل عالم الاستخبارات والعمليات الخاصة، من خلال شخصيات تتعامل مع تحديات متغيرة وبيئة تتسم بالغموض وتبدل الولاءات، بما يعزز من عناصر التشويق والإثارة دون إغفال البعد الإنساني للشخصيات.

ويقدم الكاتب رؤية روائية تمزج بين الخيال والإثارة، مستفيدًا من تفاصيل البيئة الأمنية والعسكرية في بناء الأحداث، بما يمنح الرواية طابعًا يقترب من أدب الجاسوسية المعاصر، الذي يقوم على الصراعات العابرة للحدود وتشابك المصالح الدولية.

ويمثل «فريق الأشباح» باكورة سلسلة «أنياب الكوبرا»، التي تستهدف تقديم تجربة روائية متواصلة لعشاق أدب التشويق والجاسوسية، في إطار يجمع بين السرد الدرامي والحبكة المحكمة، ويواكب الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الأعمال لدى القراء.

رواية مصر عالم

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