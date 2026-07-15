الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أعلن التلفزيون الإيراني، نجاح بحرية الحرس الثوري في إيقاف - بطلقات تحذيرية - سفينتين على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية في مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنّ مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى انتهاء الاعتداءات الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



وأكد الحرس الثوري الإيراني، أنه دمر مركزا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، واستهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين.

وشدد الحرس الثوري الإيراني، على أنّ الجيش الأمريكي استهدف قواعد ساحلية ومواقع بالمحافظات الجنوبية.