الحرس الثوري : الأمريكان دمروا مخزناً لشراء القمح ومصنعاً للمياه المعدنية

كشف الحرس الثوري الإيراني عن إستهداف القوات الأمريكية مخزناً لشراء القمح من المزارعين في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان

وفي بيان له ؛ قال الحرس الثوري: استهدف المعتدون الأمريكيون مصنعاً للمياه المعدنية في دهلران بمحافظة إيلام.

وأضاف : رداً على هذه الاعتداءات نفذ مقاتلو القوات البرية والقوة الجوفضائية هجوماً ضمنىالموجة السادسة من عملية “نصر 2” وذلك بإستخدام بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث تم استهدف مركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادار الدفاع الصاروخي والجوي

كما تم استهداف مجمع الدفاع الجوي "باتريوت" ومستودع الإمداد التابع للقاعدة العسكرية الأمريكية في الكويت و منصات إطلاق صواريخ HIMARS حيث تم تدميرها بحسب البيان الإيراني .

وزاد الحرس الثوري قائلا : تعلمون جيداً أننا لا نكن لكم أي عداء بل نحن نحب الشعب الكويتي الشريف والنجيب كثيراً . هذه العملية كانت رداً على الجرائم الأمريكية وما ننتظره منكم أيها الشعب المسلم والكريم هو إخراج المحتلين من أرضكم

وواصل: لا ينبغي أن تكون أرض الكويت الطاهرة تحت احتلال مجرمين قتلوا خلال عامين 70 ألف فلسطيني بينهم 20 ألف طفل

وخُتم البيان الإيراني بالقول : نتوقع ألا تفوتوا أي فرصة لتدمير المؤسسات الأمريكية المعتدية ولتحرير الأراضي الإسلامية من قواعد المحتلين .