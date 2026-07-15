جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة تفجيرات في مناطق متفرقة بجنوب لبنان

شهدت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، صباح اليوم الأربعاء، تصعيداً ميدانياً مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات تفجير واستهداف في عدد من البلدات الحدودية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عملية تفجير في بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، ، فيما أقدمت في قضاء بنت جبيل على تنفيذ تفجيرات ضخمة استهدفت عدداً من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون، بالتزامن مع تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد بساتينهم المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري.

وفي قضاء النبطية، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات عنيفة في بلدتي كفرتبنيت وأرنون والمنطقة الواقعة بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا، ما أدى إلى حالة من التوتر والقلق في المنطقة.