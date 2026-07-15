مصر تدين الاعتداءات على الكويت والبحرين والأردن وتؤكد تضامنها الكامل معها

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم / الأربعاء / عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي دولة الكويت الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، باعتبارها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

كما جددت مصر رفضها القاطع لكافة الأعمال التي من شأنها توسيع رقعة الصراع أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة.. داعية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.