قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 70% بحلول 2030.. خطة حكومية لخفض الدين وتقليص فاتورة الفوائد| تفاصيل
رئيس زراعة الشيوخ لـ"صدى البلد": 85% من الفلاحين في مصر يمتلكون فدانين
أسماء المتسابقين في دولة التلاوة وموعد اختباراتهم في الإسكندرية.. تعرف عليها
الأرصاد تحذر| أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية.. وموعد انخفاض درجات الحرارة
الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة
مدبولي: الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة الاستراتيجية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
إيران: سنرد على عدوان الجيش الأمريكي على إيرانشهر
مدبولي يتفقد مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني بالعلمين الجديدة
فضيحة بجيش الاحتلال .. السجن 5 سنوات لجندي تواصل مع عميل إيراني
إنجلترا والأرجنتين.. صدام التاريخ والطموح في الطريق إلى نهائي كأس العالم
هشام حنفي: زيزو مستمر مع الأهلي.. وإعلان مشاركة الأحمر في دوري أبطال أفريقيا الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم العالمية ترتفع بعد تباطؤ مفاجئ للتضخم الأمريكي وتراجع الضغط على المستثمرين

الأسهم العالمية ترتفع بعد تباطؤ مفاجئ للتضخم الأمريكي وتراجع الضغط على المستثمرين
الأسهم العالمية ترتفع بعد تباطؤ مفاجئ للتضخم الأمريكي وتراجع الضغط على المستثمرين
أ ش أ

 ارتفعت الأسهم العالمية واستقرت السندات، اليوم الأربعاء، بعدما أدى تباطؤ مفاجئ في التضخم الأمريكي إلى تقليص توقعات رفع أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي المتقلب بنسبة 6%، بينما ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1%، إلا أن أحجام التداول ظلت محدودة، وسادت حالة من الحذر مع بدء تراجع الزخم الذي كانت تشهده أسهم الذكاء الاصطناعي.

وتجاوزت شركة إيه إس إم إل، أكبر شركة أوروبية من حيث القيمة السوقية وأكبر مورد في العالم لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، توقعات الإيرادات، ومن المرجح أن تحدد اتجاه افتتاح الأسواق الأوروبية.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8%.

وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال يونيو، في أول تراجع له منذ جائحة كوفيد، بينما استقر معدل التضخم الأساسي خلال الشهر دون تغيير.

وأدت هذه البيانات إلى انخفاض عوائد السندات والدولار، ليظل اليورو مرتفعًا بشكل مريح فوق مستوى 1.14 دولار، بينما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 4.2%، أي أقل بنحو 9 نقاط أساس من أعلى مستوى سجله امس خلال 17 شهرًا، والذي بلغ قرابة 4.3%.

وقال محللو جيه بي مورجان في مذكرة موجهة للعملاء: “بالنسبة للمتفائلين في الأسواق، فإن هذه البيانات أفضل حتى مما كان يمكن تخيله”.

وأضافوا: “من المفترض أن تقضي هذه القراءة على أي مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة في يوليو، وربما تخفف أيضًا من المخاوف المتعلقة بشهر سبتمبر، وهو ما يهيئ السوق لمزيد من الارتفاع واتساع نطاق المكاسب”.

لكن التحركات اللاحقة للأسواق ظلت محدودة بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وورش أمام الكونجرس إن صدور قراءة واحدة للبيانات لا يكفي لإعلان الانتصار على التضخم.

كما أظهر هبوط سهم شركة آي بي إم بنسبة 25% بعد أن جاءت توقعات إيرادات شركة التكنولوجيا أقل من توقعات المحللين، مدى حساسية الارتفاع الذي شهدته أسهم الذكاء الاصطناعي.

وقال داميان بوي، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة ويلسون لإدارة الأصول في سيدني: “لا يتطلب الأمر الكثير حتى يقول المستثمرون إنهم حققوا أرباحًا جيدة ويقرروا البيع والخروج من السوق”.

وأضاف: “إنها ديناميكية يحصد فيها الفائز كل شيء، فإذا بدا أنك ستتخلف عن موجة الذكاء الاصطناعي، فسوف تتعرض أسهمك لضغوط شديدة”.

وتابع: “عدم اليقين المرتبط بالذكاء الاصطناعي هو الأعلى بين جميع مصادر عدم اليقين في الوقت الحالي، وردود الفعل الحادة التي نشهدها في سوق الأسهم تجاه نتائج الشركات تعكس ذلك”.

وشكلت الأرباح القوية التي أعلنتها بنوك وول ستريت أبرز أحداث موسم النتائج امس الثلاثاء، بينما من المنتظر أن تعلن شركات مورجان ستانلي، وبنك أوف نيويورك ميلون، وبلاك روك، وجونسون آند جونسون نتائجها المالية قبل افتتاح التداولات صباح اليوم الأربعاء.

وفي الصين، أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ النمو الاقتصادي السنوي إلى 4.3% خلال الربع الثاني، وهو أقل من توقعات المحللين، بعدما فاق ضعف الطلب المحلي تأثير قوة الإنتاج والصادرات.

وفي المقابل، مثل تعافي مبيعات التجزئة الصينية خلال يونيو، إلى جانب قوة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والآمال في اتخاذ السلطات إجراءات داعمة، عوامل إيجابية بالنسبة للمستثمرين.

وقال وي تشين هو، الخبير الاقتصادي في بنك يو أو بي: “لا أعتقد أنهم يشعرون بقلق كافٍ للإعلان عن حزمة تحفيز كبيرة، لكن من المرجح أن تكون الإجراءات موجهة، لأنهم يدركون أن النمو يتركز في قطاعات التكنولوجيا، بينما يواصل الاقتصاد الأوسع أداءه الضعيف”.

وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في شهر عند 6.7635 مقابل الدولار. وفي أسواق العملات الأخرى، كان الدولار الأسترالي يختبر مستوى مقاومة قرب 70 سنتًا، بينما ظل الين الياباني الضعيف يتداول عند نحو 162 مقابل الدولار.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت قرب مستوى 85.80 دولار للبرميل، بعدما حققت مكاسب قاربت 13% هذا الأسبوع نتيجة تصاعد القتال في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد، يوم الثلاثاء، فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل إذا لم تستأنف إيران المفاوضات لإنهاء الصراع، لكنه تراجع عن خطة فرض رسوم بنسبة 20% على حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ارتفعت الأسهم العالمية تباطؤ مفاجئ في التضخم الأمريكي رفع أسعار الفائدة مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ارتفع مؤشر نيكي الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة الادعاءات بالتعدّى على رجلي دين مسيحي

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

صورة من جولة التفقد

وزير الزراعة: نتوسع في برامج التحسين الوراثي لسلالات الثروة الحيوانية

الرعاية الصحية

لأول مرة بالشرق الأوسط.. علاج حالة قلب مستعصية بجنوب سيناء بتقنية SESAME

الطائرات الورقية

الكهرباء تحذر من اللعب بالطائرات الورقية

بالصور

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

تنبيه خطير.. سحب نصف مليون سيارة سوبارو لسبب غريب

استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد