نادي المغرب الفاسي يعلن انتهاء عقد مدربه الإسباني بابلو فرانكو

أعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي انتهاء عقد مدربه الإسباني بابلو فرانكو، بعد مساهمته في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدورى المغربي هذا الموسم..

ووجه النادي الفاسي، في بيان اليوم، الشكر لفرانكو على ما أظهره من احترافية عالية، والتزام كبير، وعمل متواصل خلال فترة إشرافه على الجهاز الفني للفريق، فضلاً عن الجهود التي بذلها لخدمة مصالح النادي.

وأضاف بيان النادي أن اسم فرانكو سيظل مرتبطًا بإحدى أبرز المحطات في تاريخ المغرب الفاسي، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب الدوري بعد انتظار دام 41 سنة.