وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

سطرت شركة “لكزس” التابعة لمجموعة تويوتا فصلًا دراماتيكيًا جديدًا في مسيرة سيارتها الفخمة الأسطورية "لكزس LS"؛ فبعد أن هزت هذه السيارة أركان قطاع السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة عند إطلاقها الأول وصنعت مجد العلامة، تقرر رسميًا وقف إنتاجها وطرحها بالأسواق الأمريكية بنهاية موديل عام 2026 الحالي، لتطوى بذلك صفحة واحدة من أكثر السيارات تميزًا واستثمارًا في فئتها.

وجاء هذا القرار اللوجستي الصعب مدفوعًا ماديًا بالتراجع المستمر في مبيعات السيدان الفاخرة أمام طغيان سيارات الكروس أوفر والـ SUV الكبيرة بالأسواق، إلى جانب الفشل في مجاراة الهيمنة الألمانية لسيارات مرسيدس S-Class وبي إم دبليو الفئة السابعة بالأسواق العالمية.

ولتوديع السيارة بالشكل اللائق، طرحت لكزس إصدارًا خاصًا محدودًا للغاية يحمل اسم "Heritage Edition" اقتصر على 250 نسخة فقط باللون الأسود الملكي وتجهيزات داخلية حمراء فاخرة ليكون بمثابة مسك الختام للمستهلك الأمريكي.

استمرار الطراز الأسطوري في اليابان بنسخة هجينة حصرية

رغم قرار الخروج من أكبر أسواق التصدير، إلا أن سيارة لكزس LS لم تمت تمامًا؛ إذ قررت الشركة إبقاءها قيد الإنتاج ماديًا داخل السوق اليابانية وأسواق أستراليا وبعض الدول الأوروبية بموديل محدث يحمل ملامح عام 2027 الجديد.

ويتضمن التحديث اللوجستي الجديد تقليصًا كبيرًا في خيارات خطوط الإنتاج والاعتماد الحصري على منظومة الدفع الهجين بالأسواق.

وتقضي الخطة البرمجية للشركة بوقف إنتاج محرك البنزين التقليدي "LS 500" ذي الست أسطوانات سعة 3.4 لترات بشاحن توربيني مزدوج، لتصبح السيارة متاحة ماديًا وحصريًا بنسخة "LS 500h" الهجينة.

وتجمع هذه المنظومة بين محرك بنزين سعة 3.5 لترات ومحركين كهربائيين لتوليد قوة مجمعة تبلغ 354 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 257 رطلًا/قدم، محققة معدل استهلاك وقود استثنائي يبلغ 6.6 لترات لكل 100 كيلومتر، بما يتوافق تمامًا مع القواعد البيئية الصارمة لعام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.

تعديلات هيكلية لراحة الركوب وغياب الشاشات الكبيرة بالأسواق

يركز التحديث اللوجستي الجديد لموديل 2027 على تحسين تجربة الركوب وتوفير مستويات عزل تليق بسيارة الرؤساء ورجال الأعمال. وحصلت السيارة على تدعيمات ميكانيكية جديدة شملت دمج مواد ماصة للاهتزازات في المحور الخلفي للهيكل وتدعيم نفق الأرضية الفولاذي لرفع مستويات الاستقرار وتحسين استجابة التوجيه عند المنعطفات الحادة.

وعلى الصعيد التكنولوجي، لن تحصل السيارة على الشاشات اللوحية الضخمة قياس 14 بوصة المتواجدة في طرازات لكزس الأحدث مثل ES، بل ستحتفظ ماديًا بالعدادات الرقمية والشاشة الوسطية الحالية قياس 12.3 بوصة مع تحسين طفيف في مستشعرات السلامة والأمان.

وستقتصر الفئات الفاخرة المطروحة في اليابان على فئات التجهيز العالي "F Sport" و"Version L" و"Executive" الفاخرة، لتواصل السيارة تقديم مفهوم الفخامة اليابانية الهادئة لمن يرفض الاستسلام لموضة سيارات الـ SUV بالأسواق.

فرص توفر السيارة المستعملة وتكاليف الصيانة في مصر

تحظى سيارات لكزس LS بمكانة استثمارية فريدة للغاية في سوق السيارات الفاخرة المستعملة بمصر؛ إذ يفضلها الكثير من رجال الأعمال كبديل يتميز بالاعتمادية الميكانيكية العالية ومقاومة الأعطال المعقدة مقارنة بالسيارات الأوروبية المنافسة.

ومع خروج الطراز من السوق الأمريكية، قد يزداد تكتيكيًا الإقبال على استيراد النسخ المستعملة كسر زيرو من دول الخليج أو عبر الموانئ الحرة بمصر.

لكزس

ويجب على المستهلك المصري الانتباه ماديًا إلى أن وقف إنتاج محركات البنزين التوربينية والاتجاه للنسخ الهجينة عالميًا قد يزيد من كلفة قطع الغيار الميكانيكية لنسخ البنزين العادية بمرور الوقت.

ويتعين على الراغبين في الشراء إجراء فحص هندسي دقيق لمنظومات تبريد البطاريات الهجينة والتأكد من توافر الفنيين المتخصصين في التعامل مع المنصة الهندسية "GA-L" المعقدة للكزس لتفادي مصاريف الصيانة المفاجئة بنهاية عام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.