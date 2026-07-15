جالاكسي EX2 .. أسعار ومواصفات أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جالاكسي EX2 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جالاكسي EX2 موديل 2026، وتنتمي EX2 لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك جالاكسي EX2 موديل 2026

جالاكسي EX2 موديل 2026

تحصل سيارة جالاكسي EX2 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 39.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 395 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.2 ثانية، ويمكن شحن البطارية من 30% حتي 80% في مدة 25 دقيقة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جالاكسي EX2 موديل 2026

جالاكسي EX2 موديل 2026

زودت سيارة جالاكسي EX2 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة ترفيه ضخمة مقاس 14.6 بوصة تعمل بنظام Flyme Auto، وبها شاحن لاسلكي سريع، وإضاءة محيطية، وتضم 6 وسائد هوائية، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، وفرملة تلقائية طارئة (AEB)، وتحذير مغادرة المسار .

سعر جالاكسي EX2 موديل 2026

جالاكسي EX2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جالاكسي EX2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جالاكسي EX2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

تاريخ شركة جالاكسي في صناعة السيارات

جالاكسي EX2 موديل 2026

تعد جيلي جالاكسي علامة تجارية صينية متخصصة في سيارات الطاقة الجديدة الهجينة والكهربائية، وأطلقتها مجموعة "جيلي أوتو" في فبراير من عام 2023 كخط إنتاج، ثم استقلت كعلامة تجارية مستقلة في مارس من عام 2025 لملء الفجوة بين سلسلة سيارات "جيومتري" وسيارات "زيكر" الفاخرة.