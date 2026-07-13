لنكولن أفياتور 2026 الـ suv تظهر لأول مرة

أعلنت شركة لنكولن عن طرازها الجديد لنكولن أفياتور موديل 2026، وتنتمي أفياتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع لنكولن أفياتور بين الأناقة الكلاسيكية والاعتمادية، لتظل وفية لروح لينكولن التاريخية، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فولفو XC90، ولكزس TX، وإنفينيتي QX60.

لنكولن أفياتور موديل 2026

مواصفات لنكولن أفياتور موديل 2026

زودت سيارة لنكولن أفياتور موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية محدثة، وشبك مضيء، وطول أقل من نافيجيتور بـ 25 سم، وارتفاع أقل بـ 20 سم، وبها عجلات أنيقة مقاس 22 بوصة، ومصابيح أمامية LED متكيفة، وكاميرا بزاوية 360 درجة لتسهيل الركن.

لنكولن أفياتور موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة لنكولن أفياتور موديل 2026 بها، مقاعد أمامية قابلة للتعديل في 30 وضعية، وجلد عطري فاخر بلون الشوكولاتة الساخنة، وصف ثاني واسع للبالغين، وصف ثالث صغير للاستخدام العرضي، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 13.2 بوصة، ونظام صوت Revel Ultima 3D مكون من 29 مكبر صوت.

محرك لنكولن أفياتور موديل 2026

لنكولن أفياتور موديل 2026

تحصل سيارة لنكولن أفياتور موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 383 حصان، وعزم دوران 415 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية .

أبعاد لنكولن أفياتور موديل 2026

لنكولن أفياتور موديل 2026

تأتى سيارة لنكولن أفياتور موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 1997 مم، وعرض 796 مم، وارتفاع 177 مم .

سعر لنكولن أفياتور موديل 2026

لنكولن أفياتور موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لنكولن أفياتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 266 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لنكولن أفياتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 308 ألف ريال سعودي .