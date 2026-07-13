شاهد| تويوتا أفالون 2027 الفيس ليفت

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا أفالون موديل 2027، وتنتمي أفالون لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين أحدث كامري وكراون .

سيارة تويوتا أفالون موديل 2027 السيدان الجديدة

مواصفات تويوتا أفالون موديل 2027

زودت سيارة تويوتا أفالون موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية جديدة بتوقيع ضوئي على شكل حرف C، وبها شبك أمامي كبير يضم قضبان رأسية، وبها فتحات تهوية جانبية، وبها صداد أمامي بتصميم أكثر حدة، وبها عجلات رياضية مقاس 18 بوصة.

سيارة تويوتا أفالون موديل 2027 السيدان الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا أفالون موديل 2027 بها، مصابيح جديدة بتصميم منفصل، وتم نقل شعار Avalon من الشريط الضوئي إلى منتصف غطاء صندوق الأمتعة، وتم أعادة تصميم الصداد الخلفي مع تغيير موضع لوحة الأرقام.

محرك تويوتا أفالون موديل 2027

تنتج سيارة تويوتا أفالون موديل 2027 قوة 150 حصان، وتأتي النسخة الهجينة بمنظومة HEV ترفع القوة الإجمالية إلى 184 حصان، مع معدل استهلاك وقود منخفض يصل إلى 4.3 لتر لكل 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

في عام 1936 تم إنتاج أول سيارة ركاب وقد كانت تعرف آنذاك باسم "تويودا" (Toyoda) نسبة لعائلة المؤسس، وتم تغيير الاسم إلى تويوتا عام 1937، وتم تغيير الاسم لأنه يتطلب كتابة 8 ضربات فرشاة في اللغة اليابانية، والرقم 8 كان يرمز للحظ والازدهار.

سيارة تويوتا أفالون موديل 2027 السيدان الجديدة

وبعدها طورت الشركة فلسفة إدارية تركز على القضاء على الهدر والتحسين المستمر، والمعروفة عالمياً باسم "كايزن"، وفي عام 1959 بدأت تويوتا إنتاجها خارج اليابان لأول مرة في البرازيل .

ثم أطلقت علامة لكزس للسيارات الفاخرة عام 1989، وبعدها أطلقت تويوتا سيارة بريوس (Prius) عام 1997، لتصبح أول سيارة هجينة تنتج بكميات تجارية ضخمة في العالم.