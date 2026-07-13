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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهن السينمائية تشكر الفنان ياسر جلال لدعمه حقوق الملكية الفكرية

ياسر جلال
ياسر جلال
محمد نبيل
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وجهت نقابة المهن السينمائية كتاب شكر وتقدير إلى الفنان والنائب ياسر جلال، عضو مجلس النواب، تقديرًا لجهوده في دعم المبادئ القانونية التي رسختها اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والتي تُفعّل المواد الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة له.

وأكدت النقابة في بيان لها أن هذه الجهود التشريعية تصب في صالح دعم وحماية حقوق أعضائها في الأداء العلني، وضمان حصولهم على حقوقهم في الداخل والخارج، والسعي لدى الجهات المختصة لإصدار التشريعات اللازمة لذلك.

وأشارت النقابة إلى أن مشروع القانون المقدَّم يهدف إلى تفعيل مواد القانون، وقد جاء بعد جهود قامت بها لجنة من أساطين القانون لصياغته بشكل متوازن، تمهيدًا لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء، رغم ما واجهه من صعوبات ومحاولات مغلوطة لعرقلته، إلا أنه ظل يستحق الدفاع عنه بما يخدم منظومة العمل الفني ولا يضر بأي طرف.

وفي ختام البيان أعربت النقابة عن شكرها وتقديرها للنائب ياسر جلال على اهتمامه واعتزازه بدعم أعضاء المجلس الموقر، موقّعًا من نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، الفنان مسعد فودة.
 

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