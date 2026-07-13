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حميد الشاعري يشعل حنين التسعينيات .. الكابو يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حميد الشاعري يشعل حنين التسعينيات .. الكابو يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني

حميد الشاعري
حميد الشاعري
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد النجم حميد الشاعري واحدة من أقوى لحظات صيف 2026، بعدما خطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي، ليؤكد من جديد أن "الكابو" لا يزال يحتفظ بمكانته الاستثنائية في قلوب جمهوره، بعدما قاد ليلة غنائية استثنائية أعادت أجواء التسعينيات بكل ما تحمله من ذكريات وأغانٍ خالدة.

وتفاعل أكثر من 7000 متفرج مع ظهور حميد الشاعري على المسرح، حيث ردد الجمهور معه أشهر أغنياته التي صنعت تاريخ جيل كامل، وفي مقدمتها "عيوني" و"جلجلي"، وسط أجواء احتفالية امتزج فيها الغناء بالحنين، في مشهد عكس استمرار تأثير أعماله رغم مرور السنوات.

وجمع حفل الافتتاح أربعة من أبرز نجوم التسعينيات، هم حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني، ومحمد فؤاد، الذين قدموا باقة من أشهر أغنياتهم التي لا تزال حاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور، ليؤكدوا أن أغاني تلك الفترة ما زالت قادرة على إشعال الحماس وصناعة حالة استثنائية من التفاعل.

مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي

ولا تتوقف فعاليات المهرجان عند ليلة الافتتاح، إذ يواصل استقبال كبار نجوم الغناء خلال موسم الصيف، حيث يحيي الشامي ومحمد فضل شاكر حفلهما في 17 يوليو، ويطل تامر عاشور في 24 يوليو، بينما يحيي رضا البحراوي ورحمة محسن وأحمد شيبة ليلة الغناء الشعبي في 31 يوليو، قبل أن يستقبل المسرح حفلات نوال الزغبي ووائل جسار، ثم رامي عياش وروبي، ويختتم موسمه بحفل كبير للنجم رامي صبري.

حميد الشاعري حفلات حميد الشاعري أغاني حميد الشاعري مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي

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