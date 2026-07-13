لماذا رفض الكاف زيادة أندية دوري الأبطال والكونفدرالية؟ كواليس القرار وأبرز الأسباب

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" اتجه إلى رفض مقترح الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بداية من موسم 2026-2027، وذلك بعد توصية من لجنة المسابقات بعدم اعتماد المقترح في صورته الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "البطولة" المغربية نقلًا عن مصدر داخل "الكاف"، فإن لجنة المسابقات أعدت مذكرة رسمية تضمنت المبررات الفنية والتنظيمية لرفض المقترح، قبل رفعها إلى الأمين العام للاتحاد الأفريقي، سامسون أدامو، الذي ناقش الأمر مع رئيس "الكاف" باتريس موتسيبي، تمهيدًا لإبلاغ الاتحاد المصري بالرد الرسمي.

تفاصيل المقترح المصري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب رسمي يطالب بمنح بعض الاتحادات صاحبة التصنيف الأعلى مقعدًا إضافيًا في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بما يسمح بمشاركة ثلاثة أندية في كل بطولة، على أن تبدأ الفرق الإضافية مشوارها من الأدوار التمهيدية.

أبرز أسباب الرفض

وفقًا للمصدر، استندت لجنة المسابقات في توصيتها إلى عدة اعتبارات، أبرزها:

الحفاظ على نظام البطولتين الحالي وعدم زيادة الضغط على جدول المباريات.

تجنب الأعباء التنظيمية واللوجستية التي قد تنتج عن زيادة عدد الفرق.

ضرورة الالتزام باللوائح ومعايير التأهل المعمول بها حاليًا قبل إجراء أي تعديلات جوهرية.

القرار النهائي لم يُحسم

ورغم توصية لجنة المسابقات، أكد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" أن المقترح لم يُعرض حتى الآن على اللجنة التنفيذية، ولم يتم تحديد موعد لاجتماعها لمناقشة الملف، ما يعني أن القرار النهائي لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن.

أهمية المقترح للأندية المغربية

ويحظى هذا الملف باهتمام كبير في المغرب، إذ كان من الممكن أن تستفيد الأندية المغربية من زيادة عدد المقاعد القارية. وضمن كل من المغرب الفاسي ونهضة بركان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بينما تأكدت مشاركة الرجاء الرياضي في كأس الكونفدرالية، مع انتظار تحديد هوية الفريق المغربي الرابع بعد انتهاء منافسات كأس العرش.