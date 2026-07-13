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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور حفل تكريم المنتخب المصري

جماهير الكرة المصرية
جماهير الكرة المصرية
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بدأت جماهير الكرة المصرية في التوافد على استاد القاهرة الدولي للمشاركة في حفل تكريم منتخب مصر، احتفاءً بالمستوى المميز والظهور المشرف الذي قدمه الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت محيطات الاستاد تواجدًا جماهيريًا مكثفًا قبل انطلاق الاحتفالية، وسط أجواء من الحماس والفخر، حيث حرصت الجماهير على التواجد مبكرًا لمشاركة لاعبي المنتخب والجهاز الفني لحظات التكريم، تقديرًا لما قدموه من أداء نال إشادة واسعة خلال البطولة العالمية.

ويأتي حفل التكريم تقديرًا للمشوار التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026، والذي أعاد الكرة المصرية إلى دائرة الاهتمام العالمي، وسط احتفاء رسمي وجماهيري بهذا الإنجاز.

استاد القاهرة الدولي منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم

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