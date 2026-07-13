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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بعد مونديال ٢٠٢٦

منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم إفريقيا ٢٠٢٧
منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم إفريقيا ٢٠٢٧
ولاء عادل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض أولى مبارياته الرسمية عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026، وذلك من خلال منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث ينتظر الفراعنة مواجهتان خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان

يدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار التحضيرات لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط تطلعات لمواصلة النتائج الإيجابية وحصد بداية قوية في مشوار التأهل.

إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026

وكان المنتخب الوطني قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما نجح في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن تنتهي رحلته في البطولة بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات

يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا ثم جنوب السودان خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة، يلتقي الفراعنة مع منتخب مالاوي ذهابًا وإيابًا خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

ويختتم المنتخب مرحلة المجموعات بمباراتي أنجولا وجنوب السودان في الجولتين الخامسة والسادسة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2027

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 يوم 19 يونيو 2027، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام نفسه، وتستضيف البطولة كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة ثلاث دول في تنظيم البطولة.

نظام التصفيات المؤهلة للبطولة

تُقام التصفيات على ثلاث فترات وفق أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشاركة 48 منتخبًا تم توزيعهم على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، فيما ستحصل المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة على مقعد إضافي في البطولة.

منتخب مصر المنتخب المصري مونديال ٢٠٢٦ تصفيات أمم إفريقيا ٢٠٢٧ أمم إفريقيا ٢٠٢٧

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