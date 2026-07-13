عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

الطعام له آثار كبيرة في مساعدة طفلك على النوم أو حرمانه منه، لذلك نعرض عليكِ الأطعمة من النوعين حتى تساعدي طفلك فى الحصول على نوم هادئ ومريح.

ونقدم لك فى هذا التقرير قائمة بالأطعمة التي تجعل طفلك يتمتع بنوم هنيئًا، وفقا لموقع هيلثى لاين.

الأطعمة التي تجعل طفلك يتمتع بنوم هنيئًا..

1-الموز..

الموز في العشاء يساعده على النوم بعمق، نظرًا لاحتوائه على عنصر الماغنسيوم، الذي يساعد على إرخاء العضلات والاسترخاء، ومن ثم الخلود للنوم أسرع، يمكن إضافة الموز إلى الحليب أو الشوفان لطبق غذائي متكامل الفائد.

2-الحليب الدافئ..

كوب متوسط من الحليب الدافئ هو كل ما يحتاجه طفلكِ في المساء لينام بهدوء، إذ يحتوي الحليب على الكالسيوم والتربتوفان، الذي يساعد على الاسترخاء وشعور الطفل بالأمان والسكينة.

3-البطاطس..

البطاطس المهروسة من الوجبات المشبعة، التي ينصح بها لعشاء الأطفال، فهي تحتوي على فيتامينات والمعادن، التي تساعد على الهضم والاسترخاء،اهرسي البطاطس مع الحليب الدافئ، وقدميها لطفلكِ لوجبة مهدئة ومشبعة قبل النوم.

4-عسل النحل..

على عكس الشائع، فإن القليل من عسل النحل يمنح طفلكِ نومًا هادئًا، صحيح أن السكريات تحفز الدماغ ونشاط الطفل، لكن قليلًا من الجلوكوز الذي يحتوي عليه عسل النحل الأبيض يساعد على الاسترخاء والنوم بعمق، ويمكن إضافته للحليب أو التوست أو الأعشاب.

