تحذير .. هذه الأطعمة تزيد إصابتك بأورام الرحم الليفية.. وعلاقة غريبة بين المرض وفيتامين شهير

فول الصويا واللحمة والدهون تسبّب الأورام الليفية

نقص فيتامين د يهدّد بالأورام الليفية

تعد الأورام الليفية من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والفتيات حيث تظهر في الرحم وبالرغم من كونها غير خبيثة إلا أنها تسبب العديد من المضاعفات مثل اضطرابات الدورة الشهرية وتأخر الإنجاب.

وفقا لما جاء في موقع verywellhealth نكشف لكم أهم المعلومات الغريبة عن الأورام الليفية وعلاقتها بالأطعمة والفيتامينات.

أطعمة تسبب الأورام الليفية

بينما قد تُحسّن بعض الأطعمة، مثل الخضراوات الورقية والأسماك الدهنية، أعراض الأورام الليفية الرحمية، إلا أن أطعمة أخرى قد تُفاقمها.

فاتباع نظام غذائي غني بأطعمة معينة قد يزيد من خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية ويُفاقم الأعراض.

لتحسين أعراض الأورام الليفية الرحمية، تجنبي أو قللي من تناول الأطعمة التالية:

السكريات المضافة

يمكن أن يؤدي تناول الحلويات والأطعمة المصنعة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتعزيز نمو الأورام الليفية.

الأطعمة التي تحاكي هرمون الإستروجين

قد تزيد الأطعمة التي تحتوي على مركبات تحاكي هرمون الإستروجين في الجسم من خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية ومن الأمثلة على ذلك اللحوم الحمراء، وفول الصويا، وحليب الصويا، والتوفو، والأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة.

الكحول

يُعدّ الإفراط في تناول الكحول عامل خطر للإصابة بالأورام الليفية الرحمية ويؤثر الكحول على مستويات الهرمونات.

نقص هذا الفيتامين يسبب الأورام الليفية

تعد الأورام الليفية من المشكلات الصحية الخطيرة الشائعة بين النساء ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن نقص فيتامين معين يتسبب فى زيادة احتمالات الإصابة بهذا المرض.

تشير الأبحاث إلى أن الأورام الليفية الرحمية تحتوي على مستقبلات فيتامين د، لذا فعندما يرتبط فيتامين د بهذه الأورام، فإن خصائصه المضادة للتليف والأورام تُعاكس فرط إنتاجها وتُثبط نموها السريع ومع ذلك، لا يحدث هذا التأثير إلا عند وجود كمية كافية من فيتامين د في الجسم.

قال الدكتور أيمن الهندي، الحاصل على شهادتيّ الطب والدكتوراه ، وهو أستاذ وباحث في مجال الأورام الليفية الرحمية في قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة شيكاغو: عندما ينخفض مستوى فيتامين د في الجسم، يؤدي ذلك إلى زيادة الالتهاب في جدار الرحم وإذا استمر هذا النقص لفترة طويلة، فقد تظهر الأورام الليفية الرحمية".

بدون كمية كافية من فيتامين د ، لا يستطيع الجسم تحييد نمو الخلايا غير الطبيعي، مما يزيد من خطر الإصابة بعدد أكبر من الأورام الليفية التي تكون أيضًا أكبر حجمًا.

على الرغم من أن نقص فيتامين د يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأورام الليفية، إلا أن الباحثين لا يستطيعون الجزم بأن هذا النقص هو سبب الإصابة بها فنقص فيتامين د ليس سوى عامل واحد من بين عوامل أخرى. فالبشرة السمراء، أو السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بالأورام الليفية، أو ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين أو البروجسترون ، كلها عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالأورام الليفية.