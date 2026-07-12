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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

التصحيح يبدأ اليوم.. موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف
الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف
إيمان طلعت
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تنطلق اليوم الأحد 12 يوليو أول أيام أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، داخل 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وذلك عقب انتهاء امتحانات القسمين العلمي والأدبي، وفي إطار الاستعدادات التي اتخذها قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام أعمال التصحيح ودقتها.

اعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية

وتشمل مراكز التصحيح محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، حيث تم الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية لاستقبال المصححين وبدء العمل وفق الضوابط المنظمة لأعمال التصحيح.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن مرحلة التصحيح تُعد من أهم مراحل العملية الامتحانية، لما تمثله من مسؤولية مباشرة في الحفاظ على حقوق الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والحيادية في تقدير الدرجات، ومراجعة أوراق الإجابة بعناية وفق نماذج الإجابة والضوابط المعتمدة.

وأضاف فضيلته: "وجَّهنا بتوفير جميع سبل الدعم داخل مراكز التصحيح، بما يهيئ بيئة عمل مناسبة للمصححين، ويُمكّنهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، فهدفنا الأول أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا، وأن تخرج النتيجة معبرة بدقة عن المستوى الحقيقي لكل طالب".

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه نبه على أن نماذج الإجابة استرشادية، ويجب قراءة إجابة الطالب قراءة متأنية واستيعاب مضمونها و مقصودها ، حيث توجد أكثر من إجابة مقبولة أحيانا، ولم يتطرق إليها النموذج وإن كانت غير مطابقة له ، وعلى مقدري الدرجات أن يكونوا مدركين جميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية من جزئيات السؤال ، حرصاً على مصلحة الطالب مع تقييمه التقييم العادل.

وتضمنت التعليمات أيضا انه على مقدري الدرجات قراءة نموذج الأسئلة ونموذج الإجابة قبل تقدير الدرجات بوقت كاف، وفهمهما فهما جيدا ، وحفظ الدرجة المخصصة لكل جزئية من السؤال والمجموع الكلى للسؤال ، ومناقشة الموجه العام والمراجع الفني فيما التبس عليهم في نموذج الإجابة، كما يلتزم المقدرون باستخدام القلم الأحمر فقط في تقدير الدرجات، مع ضرورة وجود نموذج الإجابة بصورة دائمة مع المقدر أثناء تقدير الدرجات ، ويجب على المقدر إعادة النظر في نموذج الإجابة أكثر من مرة ، مهما بلغت درجة كفاءته العلمية.

كما توضع درجة الجزئيات الخاصة بالسؤال بخط واضح ، وبدون دائرة، أو مربع ، وعلى مستوى واحد قدر الإمكان ليسهل جمعها جمعا صحيحا، ويوضع المجموع الكلى لدرجات السؤال فقط داخل دائرة أو مربع بنهاية السؤال، وليس في مكان آخر ، ثم تنقل في المرأة الخارجية مع التركيز حتى تنقل الدرجة صحيحة مع توقيع المقدر بخط واضح في المرآة.

ونصح قطاع المعاهد المصححين بعدم  كتابة رقم السؤال بجوار الدرجة ، حيث يكتفى بوضع الدرجة في دائرة نهاية إجابة السؤال فقط ، خوفاً من الوقوع في خطأ غير مقصود، إذا أجاب الطالب عن سؤال في المسودة سبق تصحيحه ، يتم تصحيحه ، ويعتد بالدرجة الأعلى ، ما لم يكن سؤال اختيار من متعدد ، وإن قام الطالب بالشطب عمدًا على الإجابة الصحيحة ، وكتابة إجابة أخرى خطأ ، فلا يعتد بالإجابة الصحيحة التي قام بشطبها أو كتب عليها ملغاة ، حتى وإن كانت الإجابات المشطوبة أو الملغاة صحيحة ويمكن قراءتها ، عند وجود سؤال اختياري مثل : أجب عن أربعة أسئلة فقط من الأسئلة التالية يتم تصحيح الورقة كاملة ، وتوضع درجة كل سؤال على المرأة ، ثم تحذف درجة السؤال الحاصل على الدرجة الأقل ، وتجمع المرأة بدونه.

وعند وجود سؤال إجباري لا يجب المساس بدرجته ، حتى لو كانت أقل الدرجات، و على المقدر قبل أن يكتب في المرأة كلمة (متروكا) التأكد من عدم وجود إجابة السؤال الذي يقوم بتصحيحه داخل ورقة الإجابة أو في المسودة،  بالنسبة لتصحيح سؤال ضع علامة صح ( ) أو علامة خطأ ( x ) مع تصويب الخطأ إن وجد يجب على مقدر السؤال أن يراعى إن كان المطلوب تصويب الخطأ ، فيتعين وجود درجة على تصويب الخطأ ، بالإضافة إلى درجة الاختيار (صح أو خطأ)، و  عند تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد يتم تصحيح الدائرة المظللة تظليلا واضحا ، وفي حالة تظليل الطالب على إجابة صحيحة ثم قام بإلغائها ووضع عليها علامة (x) أو قام بشطبها أو كتب عليها ملغاة واختار غيرها ، تحسب الإجابة خطأ ، فلا ينظر للإجابة التي قام بإلغائها بالرغم من صحتها ، في جميع الأحوال يتم تصحيح الإجابة التي اختارها الطالب فقط صحيحة كانت أو خطأ .

إن قام الطالب بتظليل أكثر من إجابة للسؤال الواحد تعتبر إجابة السؤال خاطئة، و في حالة ما إذا ظلل الطالب على إجابة خطأ ، ثم قام بشطبها ، وظلل على الإجابة الصحيحة تحسب له الإجابة الصحيحة، وعلى كل مقدر متابعة جميع فقرات سؤاله ، وعند عدم وجود إجابة لإحدى فقرات السؤال ، عليه أن يبحث عنها في المسودة ، دون الاكتفاء بالنظر في الصفحة التي فيها إجابة سؤاله فقط ، وذلك حرصاً على عدم ترك أجزاء غير مقدرة ، حفاظا على حق الطالب .

كما يعتد بالإجابات الصحيحة المدونة بالقلم الرصاص بالمسودات، و تصحح الإجابات المكررة لبعض الأسئلة عدا أسئلة الاختيار من متعدد ، ويعتد بالدرجة الأعلى لصالح الطالب.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عددا من الأخطاء التي قد تعرض المصححين والمراجعين للمساءلة القانونية ، وهى ترك جزئيات من السؤال دون تصحيح، وأن تكون درجة السؤال من الداخل خلاف الدرجة المنقولة على المرأة (غلاف البوكليت)، أو تجميع جزئيات السؤال خطأ، أو أن الإجابة تكون صحيحة ومطابقة للنموذج ، ويعطى المقدر نصف الدرجة المقررة ظلما، أو ان تكون الإجابة صحيحة إلا أنها غير مطابقة للنموذج ، ويعتبرها المقدر خطأ ، ولم يعطها درجات ظلما ، علما بأن نماذج الإجابة استرشادية لذا يحب على المقدر أن يكون ملما بجميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

من المرجح أن يكون موعد إعلان النتيجة في الأسبوع الأخير من يوليو، وتحديدًا خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو، أو مطلع أغسطس كحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الكنترولات الرئيسة واعتماد النتيجة النهائية.

اعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغني

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