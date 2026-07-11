غدًا.. انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بـ16 مركزًا على مستوى الجمهورية

تنطلق غدًا أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، داخل 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وذلك عقب انتهاء امتحانات القسمين العلمي والأدبي، وفي إطار الاستعدادات التي اتخذها قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام أعمال التصحيح ودقتها.

وتشمل مراكز التصحيح محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، حيث تم الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية لاستقبال المصححين وبدء العمل وفق الضوابط المنظمة لأعمال التصحيح.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن مرحلة التصحيح تُعد من أهم مراحل العملية الامتحانية، لما تمثله من مسؤولية مباشرة في الحفاظ على حقوق الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والحيادية في تقدير الدرجات، ومراجعة أوراق الإجابة بعناية وفق نماذج الإجابة والضوابط المعتمدة.

توفير جميع سبل الدعم

وأضاف فضيلته: "وجَّهنا بتوفير جميع سبل الدعم داخل مراكز التصحيح، بما يهيئ بيئة عمل مناسبة للمصححين، ويُمكّنهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، فهدفنا الأول أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا، وأن تخرج النتيجة معبرة بدقة عن المستوى الحقيقي لكل طالب".