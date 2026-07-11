الأزهر يحتضن ذوي الهمم في معرض مكتبة الإسكندرية: «كلنا واحد» تؤكد أن الاختلاف مصدر قوة

أطلق جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، مبادرة «كلنا واحد»، التي نفذتها معلمات روضة معهد برج العرب النموذجي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في فعالية إنسانية هدفت إلى ترسيخ قيم الدمج والقبول واحترام التنوع، والتأكيد على أن الاختلاف لا ينتقص من قيمة الإنسان، بل يثري المجتمع ويعزز تماسكه.

وجسدت المبادرة، رؤية الأزهر الشريف الراسخة في دعم ذوي الهمم ورعايتهم، انطلاقًا من رسالته التي تقوم على صون كرامة الإنسان دون تمييز، ونشر ثقافة الرحمة والتكافل والمساواة.

ورفعت المبادرة شعار «كلنا واحد.. الاختلاف مش عائق.. ده جمال»، في رسالة تؤكد أن لكل إنسان قدراته ومواهبه التي تستحق التقدير والاحتفاء.

وتضمنت الفعالية أنشطة تفاعلية ورسائل توعوية للأطفال، ركزت على تعزيز قيم التعايش والتعاون، وتعريفهم بحقوق ذوي الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع، بما يسهم في تنشئة جيل يؤمن بأن الإنسانية تجمع الجميع، وأن الاختلاف لا يصنع الحواجز، بل يفتح أبوابًا أوسع للتفاهم والمحبة.

ويواصل الأزهر الشريف، من خلال مشاركته في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، تقديم مبادرات تربوية وثقافية تعكس رسالته الوسطية والإنسانية، مؤكدًا أن بناء الإنسان يبدأ من غرس قيم الاحترام والرحمة وقبول الآخر، وأن دعم ذوي الهمم ليس مناسبة عابرة، بل نهج أصيل يجسد رسالة الأزهر في خدمة الإنسان والمجتمع.