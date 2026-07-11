انقلب عليهم| ضبط سائق توكتوك تسبب في إصابة طفلين بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إنقلاب مركبة "توك توك" على طفلين حال سيرهما بأحد الشوارع بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يوليو تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالبة ، شقيقها – مقيمان بدائرة المركز) وبسؤال والدهما قرر أنه حال سير نجليه إنقلبت عليهما مركبة "توك توك" نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لحدوث إصابتهما .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"وقائدها (سائق – مقيم بدائرة المركز).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد .

تم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.