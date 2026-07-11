الحكم على 7 متهمين في خلية الهيكل الإداري للإخوان.. 14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، حجز إعادة محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 338 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع"، للحكم في 17 سبتمبر.

العنف والتهديد والترويع

وكشف أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العان، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بيتهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغريها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بان تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري للإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.

كما أن المتهمين من الخامس للأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.