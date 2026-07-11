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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شرفتونا.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمنتخب بعد إنجاز المونديال

الرئيس السيسي وبعثة منتخب مصر
الرئيس السيسي وبعثة منتخب مصر
هاني حسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعثة منتخب مصر لكرة القدم، لتكريمهم بعد الاداء المشرف والبطولي للفراعنة في كأس العالم 2026 . 

دخلتوا البهجة والفرحة على كل الناس 


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كان هناك حالة مختلفة حدثت في مصر والعالم أجمع وقت مباريات المنتخب الوطني، وذلك دليل على ما قدم من أداء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه لـ لاعبي المنتخب الوطني:"انتوا دخلتوا البهجة والفرحة على قلوب الناس".

وتابع: الفريق بذل جهد كبير للغاية وكنتوا مخلصين، والمنتخب الوطني ظهر في المباريات كفريق كبير، مشددا على أن شعبنا محب للرياضة.


شكر وتقدير للمنتخب 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استقباله لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين: “أوجه لكم التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز باسمى واسم كل المصريين”.


وأشاد الرئيس بأداء اللاعبين قائلا: “الحقيقة أداؤكم كان أكثر من مشرف، والكلمات التى نريد أن نقولها لن توفيكم حقكم، لأن ما شهدناه بشهاده كل من رأى المباريات فى العالم كان يعكس قيم جميلة تعبر عن أصالة المصريين واحترامهم، فالمنتخب مثل شباب مصر بشكل رائع ومشرف”.

وأشار إلى أن “جهد اللاعبين فى المباريات كان أكثر من رائع وإخلاصهم كان كبيرا جدا لمصر، وما تحقق بالنسبة لنا عظيم جدا، وهم فخر لنا ونعتز بهم”.

وأكد أن الرياضة ليست فوزا وخسارة فقط ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام.

الرياضة لا تقاس بالفوز والخسارة 


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنتخب الوطني نجح في كسب احترام المصريين والعرب ومتابعي كرة القدم حول العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون خلال بطولة كأس العالم 2026، والذي عكس روحًا قتالية وانضباطًا كبيرًا.


وأشار الرئيس إلى أن الرياضة لا تُقاس فقط بالفوز والخسارة، وإنما بما يتركه الفريق من انطباع واحترام لدى الجماهير، مؤكدًا أن المنتخب نجح في تقديم صورة مشرفة لمصر.

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني في كأس العالم، مؤكدًا أنه مثّل شباب مصر بصورة تليق باسم الوطن، ونجح في إدخال الفرحة إلى قلوب الملايين.

تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس "الفخر والاعتزاز " وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

والتُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري؛ رحّب في مستهلها بهم، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكداً أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضاً.

وأشاد الرئيس بالقيم الرفيعة التي تحلّى بها الفريق بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر.

وأشار إلى أن الرياضة ليست فوزاً وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدّروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

وشدد الرئيس على أن المنتخب مثّل شباب مصر بشكل رائع ومشرّف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر في المباريات كفريق كبير يبذل جهداً بإخلاص.

وأشاد الرئيس بأداء المنتخب الذي عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح، مشدداً على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديداً، ويضم الكثير من المواهب التي يمكن أن تصل إلى نفس مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق.

كشافين متجردين 

 

وأكد الرئيس ضرورة وجود “كشافين متجردين” للمواهب الشابة والصغيرة، مشددا على استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، وبذل الجهد، والحفاظ على الروح، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح.

واختُتم اللقاء بتناول الرئيس الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري، حيث حرص على الاستماع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقاء الرئيس وتقديره لهم، مؤكدين أن المنتخب الوطني، واللاعبين بشكل خاص، سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على الإنجاز الذي تحقق.
 

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