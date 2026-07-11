وكيل دينية النواب: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني يؤكد تقدير الدولة للإنجازات

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم، يعكس حجم التقدير الذي توليه الدولة لأبنائها المتميزين، ويؤكد أن القيادة السياسية تحرص على الاحتفاء بكل من يرفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وقال المحمدي، إن هذا التكريم يحمل رسائل مهمة، في مقدمتها أن الدولة لا تدخر جهداً في دعم الموهوبين والمتميزين، وأن ما تحقق من نجاح للمنتخب الوطني جاء نتيجة العمل الجاد والتخطيط، إلى جانب ما وفرته الدولة من بنية رياضية متطورة واستثمارات كبيرة في قطاع الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس السيسي بأعضاء المنتخب والجهاز الفني يمثل دفعة معنوية كبيرة لكل الرياضيين، ويعزز من روح الانتماء والإصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكداً أن تكريم أصحاب الإنجازات أصبح نهجاً ثابتاً يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور طارق المحمدي، إلى أن الإنجاز الذي حققه المنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن يعد مصدر فخر لكل المصريين، ويبرهن على قدرة أبناء الوطن على المنافسة عالمياً، مؤكداً أن استمرار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية سيكون دافعاً قوياً لمواصلة النجاحات ورفع راية مصر في مختلف البطولات الدولية.

وأكد أن رؤية الرئيس بمنح تدريب المنتخب لمدرب مصري وطني وتمثيل مصر بمختلف المحافل الكروية أثبتت بطولة كأس العالم للجموع أنها رؤية مستقبلية ثاقبة .