فيفا يطرح مقتنيات من أرضية نهائي مونديال 2026 للبيع

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فرصة استثمارية جديدة في سوق المقتنيات الرياضية، بعدما طرح عبر متجره الرسمي قطعًا من أرضية ملعب نيوجيرسي، الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2026، في خطوة قد تدر إيرادات تتجاوز 11.2 مليون دولار.



وذكرت صحيفة The New York Times أن أسعار هذه المقتنيات تبدأ من 450 دولارًا للقطعة الواحدة، على أن يتم شحنها إلى المشترين بعد إقامة المباراة النهائية المقررة في 19 تموز/يوليو 2026. ويقتصر الشحن حاليًا على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.



وأوضحت الصحيفة أن كل قطعة تتضمن جزءًا محفوظًا من أرضية الملعب داخل قالب مصنوع من الأكريليك والراتنج للحفاظ على العشب، وتحمل شعار كأس العالم 2026، واسم الملعب، وتاريخ المباراة النهائية، ونتيجتها، إضافة إلى وحدة تخزين (USB) تضم فيلمًا يوثق أصالة القطعة.



كما عرض الشريك في تصنيع هذه المقتنيات، ثلاث نسخ أخرى بأسعار 900 و1200 و3000 دولار، تختلف في حجم قطعة العشب والمقتنيات المرافقة لها، ويقتصر إنتاج كل فئة سعرية على 2026 قطعة، ليصل إجمالي المعروض إلى 8104 قطع موزعة على أربع فئات، وفي حال بيعها بالكامل، من المتوقع أن تحقق مبيعات تتجاوز 11.2 مليون دولار.



وتبلغ أبعاد القطع في الفئات الثلاث الأولى 2.5 × 2.5 × 2.5 بوصة، فيما تضم نسخة Hero Edition، التي يبلغ سعرها 3000 دولار، قطعة أكبر بقياس 3 × 3 × 3 بوصات، إلى جانب تذكرة تذكارية معدنية مطلية بالذهب، ونسخة مصغرة من كرة المباراة النهائية، ومجسم زجاجي لكأس العالم.

مبادرة فيفا



وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية "فيفا" لتنويع مصادر الإيرادات وتعظيم العوائد التجارية لبطولة كأس العالم 2026، بعد أن طرح في أيار الماضي قمصانًا محدودة الإصدار للمدن المستضيفة بسعر 375 دولارًا للقميص، مع إنتاج 999 نسخة فقط من كل تصميم.



وكانت أرضية ملعب نيوجيرسي قد نُقلت من مزرعة متخصصة في ولاية نورث كارولاينا، وتم تركيبها مطلع مايو الماضي، إلا أنها تعرضت لانتقادات من عدد من لاعبي منتخبي البرازيل وفرنسا خلال البطولة؛ بسبب جفافها وصعوبة اللعب عليها في بعض المباريات.