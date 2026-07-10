مليار جنيه .. اتحاد الكرة ينتظر 17.5 مليون دولار من فيفا بعد إنجاز منتخب مصر في كأس العالم

ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم انتعاشة مالية كبيرة خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما ضمن الحصول على مكافأة ضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظير مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 وبلوغه دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة أمام منتخب الأرجنتين.

17.5 مليون دولار

ومن المقرر أن يحصل اتحاد الكرة على إجمالي 17.5 مليون دولار، بما يعادل نحو 858 مليون جنيه مصري، وفقًا للوائح المكافآت المعتمدة من الاتحاد الدولي.

ويتضمن المبلغ 15 مليون دولار مكافأة التأهل إلى دور الـ16، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة لتغطية تكاليف إعداد المنتخب وتجهيزاته قبل انطلاق البطولة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه العوائد المالية في دعم خطط الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تطوير المنتخبات الوطنية أو دعم البنية التحتية والبرامج الفنية.

لائحة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026

وتنص لائحة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026 على حصول بطل العالم على 50 مليون دولار، بينما ينال صاحب المركز الثاني 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار.

أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن

كما يحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على 19 مليون دولار لكل منتخب، بينما تنال المنتخبات التي أنهت البطولة بين المركزين التاسع والسادس عشر 15 مليون دولار، ويحصل أصحاب المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، في حين تنال المنتخبات التي احتلت المراكز من الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين 9 ملايين دولار لكل منتخب.