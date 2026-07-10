مجموعة الحبتور تهدي أعضاء بعثة منتخب مصر بكأس العالم سيارات ميتسوبيشي

تواصلت مجموعة الحبتور بتوجيه من مؤسس ورئيس مجلس الإدارة خلف أحمد الحبتور، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على تقديم سيارة ميتسوبيشي لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب المصري، تقديراً للأداء المشرف الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم، والذي أسعد الملايين، ورفع اسم مصر عالياً، وأدخل الفرحة إلى قلوب العرب جميعاً.

‏وتشمل المبادرة جميع أفراد بعثة المنتخب، من اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، عرفاناً بجهودهم، وإيماناً بأن النجاح هو ثمرة العمل الجماعي.

‏وأكد خلف الحبتور أن ما حققه المنتخب المصري ليس إنجازاً لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر لكل عربي، مضيفاً: "فرحة مصر اليوم هي فرحة كل عربي. ما قدمه هذا المنتخب يستحق كل التقدير، ومن واجبنا أن نحتفي بمن يرفع راية العرب عالياً في المحافل الدولية. أتمنى لهم مزيداً من النجاح والإنجازات التي تليق باسم مصر ومكانتها".

‏وأضاف: "هذه الهدية هي تعبير عن محبتنا وتقديرنا لأبطال مصر ، الذين شرّفوا وطنهم، وأسعدوا جماهيرهم، ومنحوا كل عربي درساً في العزيمة والإصرار والروح القتالية. لقد أثبتم أن الإيمان، والعمل بروح الفريق، والقتال حتى صافرة النهاية، هي قيم تصنع الإنجازات. المستقبل أمامكم، وما قدمتموه في هذا المونديال يؤكد أن الكرة المصرية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات".