إنجاز منتخب مصر في مونديال 2026 تجاوز لغة الأرقام.. تفاصيل

قالت بسنت أكرم موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الآلاف من الجماهير احتشدوا في مدينة العلمين الجديدة لاستقبال المنتخب المصري، مشيرة إلى أن المشجعين اصطفوا في الشوارع والميادين ومطار العلمين الجديدة، ومن مختلف الفئات والأعمار، رجالًا ونساءً وكبارًا وصغارًا، دعمًا للمنتخب المصري، لافتة إلى أن الإجراءات التأمينية فرضت الابتعاد أمتارًا عن مقر إقامة البعثة أثناء التغطية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ كرة القدم تعتمد على لغة الأرقام، إلا أن التأثير الذي حققه المنتخب المصري في كأس العالم 2026 لا يضاهيه حتى ما قد يحققه صاحب اللقب، مذكّرة بأن آخر وصول للمنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية كان عام 1934، وأن المنتخب في النسخة الحالية بلغ دور الـ16، وسجل ثمانية أهداف، وحقق انتصارين وتعادلين خلال مشواره في البطولة.

وأشارت بسنت أكرم إلى أن المنتخب، رغم أنه لم يكن الأكثر تسديدًا على المرمى، نجح في ترجمة فرصه إلى ثمانية أهداف، مؤكدة أن الأداء الفني والروح والإصرار والإرادة التي ظهر بها اللاعبون صنعت حالة من الفخر، وكانت السبب في هذا الحضور الجماهيري الكبير بمدينة العلمين لدعم المنتخب المصري.

