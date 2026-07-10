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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تحول الكراكيب منزلك إلى مخبأ للأفاعي؟.. نقيب الأطباء البيطريين السابق يُجيب

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح
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كشف الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين السابق، عن الأبعاد العلمية والبيئية لظاهرة ظهور بعض الكائنات الخطرة مثل الثعابين والحشرات في أماكن تجمعات المواطنين؛ لا سيما مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، مقدمًا دليلًا استرشاديًا للتعامل الآمن معها.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين السابق، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن ظهور الثعابين في هذا التوقيت ليس أمرًا شاذًا عن الطبيعة، بل هو نتاج مباشر لعامِلين رئيسيين؛ أولهما الارتفاع القياسي للحرارة، حيث أن الثعابين من ذوات الدم البارد، وعندما ترتفع درجات الحرارة في جحورها تحت الأرض إلى مستويات غير محتملة؛ تضطر للخروج بحثًا عن أماكن أكثر رطوبة، فضلا عن الزحف العمراني نحو الصحراء والتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمباني داخل الظهير الصحراوي جعل الإنسان يقتحم البيئة الطبيعية لهذه الكائنات، مما أدى إلى حتمية الاختلاط بها.

وأكد أن الثعابين، رغم خطورتها، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على التوازن البيئي؛ فهي خط الدفاع الأول ضد انتشار القوارض والفئران، وبدونها ستتكاثر الفئران بشكل مرعب وتنقل أمراضًا أشد فتكًا بالبشر والمحاصيل الزراعية، موضحًا أن الثعابين تنتشر بكثرة في زراعات الأرز نظرًا لتوفر الرطوبة العالية، فضلاً عن وجود الضفادع التي تشكل الغذاء المفضل لها.

وأشار إلى أن الاعتقاد السائد بأن جميع الثعابين قاتلة هو اعتقاد خاطئ؛ فالكثير من الأنواع المنتشرة غير سامة، مشددًا على ضرورة التعامل مع أي ثعبان على أنه سام من باب أخذ الحيطة والحذر الشديدين، لعدم قدرة الشخص العادي على التمييز بينها.

ووجه مجموعة من النصائح للمواطنين في حال مواجهة هذا الخطر قَدَرًا، أولها الهدوء التام وعدم الهلع أو القيام بحركات عشوائية سريعة قد تستفز الثعبان وتدفعه للهجوم دفاعًا عن نفسه، فضلا عن التراجع الحذر والانسحاب ببطء والابتعاد عن مساره مع إبقاء العين عليه، علاوة على تأمين المنازل المتاخمة للصحراء وإغلاق الشقوق، واستخدام الأسلاك الضيقة على النوافذ، والتخلص من الكراكيب التي قد تتخذها الثعابين مخابئ رطبة.

الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين الثعابين والحشرات

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