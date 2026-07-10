ساندي بإطلالة كاجوال جريئة تخطف الأنظار.. لوك عصري يجمع البساطة والتميز

لفتت الفنانة والمطربة ساندي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة عكست ذوقها العصري ولمستها الشبابية المميزة، لتنال تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها اللافتة.

ساندي تتألق بإطلالة كاجوال عصرية

وظهرت ساندي في صورة "سيلفي" التقطتها داخل المصعد، مرتدية تي شيرت واسعًا باللون الأسود بتصميم مطبوع، نسقته مع تنورة قصيرة باللون الأسود، في إطلالة كاجوال عصرية تجمع بين البساطة والجرأة.

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واعتمدت الفنانة شعرًا أسود طويلًا مع غرة أمامية، كما ارتدت نظارة بإطار شفاف أضافت لمسة عصرية إلى مظهرها، مع مجموعة من الإكسسوارات الفضية مثل الأساور والخواتم وسلسلة طويلة، بينما حملت حقيبة صغيرة باللون الأزرق منحت الإطلالة لمسة لونية مميزة.

ساندي

مكياج ناعم يبرز ملامح ساندي

واختارت ساندي مكياجًا هادئًا ارتكز على أحمر شفاه وردي لامع مع إبراز العينين بشكل بسيط، وهو ما منحها إطلالة طبيعية ومتناسقة، لتؤكد مرة أخرى حرصها على الظهور بأسلوب يعكس شخصيتها الشبابية.

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لساندي

وحصدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من جمهور الفنانة، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وإطلالتها المختلفة، مؤكدين أن ساندي تحافظ دائمًا على أسلوبها الخاص الذي يجمع بين البساطة والعصرية، وهو ما يميز ظهورها في المناسبات المختلفة وعبر منصات التواصل الاجتماعي.