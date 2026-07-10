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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل شخص قال إنه عنصر في حزب الله، وذلك خلال عملية عسكرية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن الشخص المستهدف كان ينشط بالقرب من نفق للبنية التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية نفذت أيضًا ضربة أخرى استهدفت شخصًا كان يستقل سيارة، بزعم أنه شكّل تهديدًا للقوات المنتشرة في المنطقة الأمنية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من حزب الله أو السلطات اللبنانية بشأن البيان الإسرائيلي أو ما أعلنه جيش الاحتلال عن نتائج العمليتين.

الجيش الإسرائيلي حزب الله عملية عسكرية جنوب لبنان القوات الإسرائيلية

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