تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أحمد سنجاب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، موضحًا أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة في بلدة كفردجال، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي تواصل على عدد من المناطق في جنوب نهر الليطاني، مشيرًا إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدة دير سريان ومناطق أخرى ضمن نطاق ما يعرف بالخط الأصفر، وهي المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر عليها في الجنوب اللبناني.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية امتدت إلى مناطق شمال نهر الليطاني، عبر عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وقصف مدفعي طال عدة بلدات، لافتًا إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة فوق بيروت وعدد من مناطق الجنوب.

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى عمليات التفخيخ والتفجير التي نفذها جيش الاحتلال خلال ساعات الليل، خصوصًا في بلدة الخيام، حيث سُمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني.